Dramatischer Anstieg von Arthrosen weltweit

18 Prozent aller älteren Menschen leiden an Fingerarthrosen – überwiegend sind Frauen betroffen.

595 Millionen Menschen haben im Jahr 2020 weltweit an Arthrosen, also oft schmerzhaften Abnützungserscheinungen von Knie-, Hüft- oder anderen Gelenken, gelitten. Die Zahl der Betroffenen steigt dramatisch. Übergewicht dürfte der hauptsächliche beeinflussbare Risikofaktor sein, zeigt jetzt eine Studie, die in "Lancet Rheumatology" erschienen ist.