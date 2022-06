Doping im Alltag: Mehr Medikamente während der Pandemie

Egal ob Beruhigungs-, Schmerz- oder Aufputschmittel: Die psychische Belastung durch die Pandemie hat die Einnahme von Medikamenten dramatisch in die Höhe getrieben. Das ergibt die Gallup-Untersuchung "Doping im Alltag" der Stiftung Anton-Proksch-Institut Wien, bei der zuerst tausend Österreicher telefonisch und im zweiten Schritt weitere online befragt wurden. Hier die Ergebnisse:

Jeder dritte Befragte fühlt sich während der Pandemie psychisch belastet.

Die Einnahme von Aufputschmitteln erhöht sich bei belasteten Österreichern bis auf das Vierfache.

Unregelmäßige Arbeitszeiten erhöhen den Gebrauch von Beruhigungsmitteln.

Menschen mit Migrationshintergrund sind beim Schmerzmittelgebrauch deutlich überrepräsentiert.

Das sogenannte "Alltagsdoping" wird zum Massenphänomen: Koffein und Alkohol sind besonders verbreitet.

Belastung durch den Job

Besonders in Belastungssituationen soll durch Alltagsdoping ein erwünschter Zustand erreicht werden. Ursachen für den Stress sind beruflicher Kontext (ca. 70 Prozent), Familie und Partnerschaft (ca. 40 Prozent) und Freizeit (ca. 30 Prozent). Menschen greifen auf anregende Substanzen zurück, um ihr Potenzial ausschöpfen zu können. Aufputschende Substanzen zu sich zu nehmen, kommt bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 30 Jahre nahezu doppelt so häufig vor wie bei älteren Personen. "Psychisch Belastete nehmen etwa doppelt so oft Schmerzmittel ein als jene, die sich selbst nicht als psychisch belastet erleben. Ein ähnliches Ergebnis zeigt sich bei Beruhigungs- und Schlafmitteln", sagt Primar Wolfgang Preinsperger, Ärztlicher Direktor an der Suchtklinik Anton-Proksch-Institut. Personen mit häufig wechselnden Arbeitszeiten geben fast doppelt so oft an, Beruhigungsmittel Benzodiazepine einzunehmen, als jene mit regelmäßigen (65 Prozent gegenüber 38 Prozent).

Nahezu jeder Österreicher konsumiert koffeinhaltige Getränke und Lebensmittel. Knapp die Hälfte der Befragten schluckt Nahrungsergänzungsmittel, 41 Prozent gaben an, im letzten Jahr Schmerzmittel genommen zu haben. Jeder Vierte raucht zumindest gelegentlich, knapp zehn Prozent nahmen Beruhigungsmittel, ein Prozent Aufputschmittel. Frauen nützen Substanzen vor allem zur Leistungssteigerung und für ihr Wohlbefinden; bei Männern werden die genannten Substanzen eher als Medikament gegen Belastungen benutzt. (dh)