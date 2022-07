Diphtherie: Was Sie über die Infektionskrankheit wissen sollten

Was ist Diphtherie?

Bei Diphtherie handelt es sich um eine durch ein Bakterium (Corynebacterium diphtheriae) ausgelöste, schwere Infektionskrankheit mit fest haftenden Belägen auf den Mandeln, der Rachen-, Kehlkopf- und Halsschleimhaut, selten auch auf Wunden. In Westeuropa ist die Krankheit selten geworden, da die meisten Kinder im ersten Lebensjahr geimpft werden. Die Übertragung erfolgt meist durch Tröpfcheninfektion beispielsweise beim Niesen oder Husten, die Inkubationszeit beträgt drei bis fünf Tage.

Wie wird Diphtherie übertragen?

Eine Ansteckung erfordert in aller Regel einen engen Kontakt. Durch eine Tröpcheninfektion beispielsweise beim Niesen oder Husten oder direkt durch Kontakt mit infektiöser Schleimhaut (Kissing Kontakt) oder kontaminierte Flächen und auch durch infizierte Wundflächen.

Welche Symptome bringt Diphtherie mit sich?

Abgeschlagenheit, Halsschmerzen, Schmerzen beim Schlucken, Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, bellender Husten bei Kehlkopfdiphterie. Das vom Bakterium gebildete Toxin gelangt über die Blutbahn in den Kreislauf und kann zu schweren Organschäden führen, insbesondere Herzmuskelentzündung und Nervenschädigungen: Eine Lähmung des Gaumensegels ist am häufigsten, es kann aber auch zu einer Lähmung der Brust- und Atemmuskulatur kommen sowie der Gesichtsmuskulatur. Bei erfolgreicher Behandlung sind die neurologischen Schäden reversibel. Schwere Komplikationen sind beispielsweise Herzrhythmusstörungen bis Herzversagen sowie die Lähmung der Atemmuskulatur. In diesen Fällen ist eine Behandlung auf einer Intensivstation nötig.

Mit welchem Verlauf muss ich rechnen?

Die Inkubationszeit beträgt meist zwei bis fünf, maximal aber acht Tage. In diesem Zeitraum kommt es zumeist zu einer Besiedelung der Mandeln mit gelbbräunlich-weißen Belegen, die beim Abwischen leicht bluten. In weiterer Folge (oder auch primär) können die Belege auch auf die Nase und auch Kehlkopf und Atemwege übergreifen. Die Schwere der Erkrankung hängt von der Immunlage (Impfstatus) ab. Geimpfte Personen haben im seltenen Fall einer Erkrankung mit einem abgeschwächten Verlauf zu rechnen, der einer Angina oder einer Rachenentzündung ähnelt.

Wie wird Diphtherie behandelt?

Da die unterschiedlichen Symptome hauptsächlich durch Giftstoffe ausgelöst werden, werden bei einer Erkrankung ein Gegengift (Antitoxin) und Antibiotika verabreicht.

Wie soll ich mich verhalten, wenn ich den Verdacht habe, erkrankt zu sein?

Wer den Verdacht hat, an Diphtherie erkrankt zu sein, sollte mit einem HNO-Arzt oder einer HNO-Ärztin Kontakt aufnehmen. Wie bei jeder Infektionskrankheit empfiehlt sich eine telefonische Vor-Anmeldung zur Abklärung. Diese erfolgt über einen Rachenabstrich. Bereits bei Verdacht erfolgt eine Therapie mit Antitoxin mit unterstützender Antibiotikagabe zur Eliminierung der Keime. Diphtherie ist in Österreich meldepflichtig.

Wie kann ich vorbeugen?

Der beste Schutz gegen eine Erkrankung ist die Impfung. Die Impfung gegen Diphtherie ist lange bewährt, erprobt, gut verträglich und sicher. Die Schutzrate beträgt bis zu 100 Prozent. Da eine Grundimmunisierung im kostenlosen Kinder-Impfprogramm des Bundes vorgesehen ist, werden Kinder in der Regel bis zum 1. Lebensjahr geimpft. Verwendet wird ein Kombinationsimpfstoff, mit dem gleichzeitig der Schutz gegen Tetanus, Keuchhusten, Kinderlähmung, Haemophilus influenzae und Hepatitis B aufgebaut wird.

Erwachsene können ihren Impfstatus ebenfalls mit einem Kombinations-Impfstoff auffrischen, der gleichzeitig vor Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten und eventuell auch Polio schützt. Empfohlen ist eine Auffrischung alle zehn Jahre, Personen ab 60 Jahre sollten die Impfung alle fünf Jahre wiederholen.