Dieses Gen macht Menschen gertenschlank

Warum können manche Menschen so viel essen, wie sie wollen, und werden trotzdem nicht dick? Zehn Jahre lang beschäftigte sich ein internationales Forscherteam mit diesem Thema. "Wir haben herausgefunden, dass Mutationen des sogenannten ALK-Gens die Fettverbrennung im Körper ankurbeln", sagt der oberösterreichische Erstautor der Studie, Michael Orthofer, vom Institut für Molekulare Biotechnologie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Gründungsmitglied des Wiener Instituts ist der Wissenschafter Josef Penninger: "Eine Hemmung des Gens ALK könnte womöglich eine neue Therapiemöglichkeit sein, um schlank zu bleiben." Veröffentlicht wurde die Studie in der renommierten Fachzeitschrift "Cell".

Das Gen ALK (Abkürzung für Anaplastic Lymphoma Kinase) ist in der Wissenschaft in anderem Zusammenhang schon länger bekannt: Es spielt bei der Entstehung verschiedener Krebsarten eine Rolle. Lange wurde aber nicht untersucht, was das Gen im Normalfall bewirkt.

50 Prozent weniger Körperfett

Mit Hilfe einer estnischen Datenbank filterten die Forscher aus mehr als 47.000 Datensätzen heraus, dass Menschen mit einer Mutation von ALK besonders oft schlank sind. Tierversuche untermauern diese Beobachtung: Ziel war es, das Gen "auszuschalten" um zu beobachten, wie die Versuchstiere reagieren. Bei Mäusen wurde dafür das ALK-Gen mit einer inaktiven Version des Gens ausgetauscht. Das Ergebnis war beeindruckend. "Innerhalb eines Monats hatten die Nager 50 Prozent weniger Körperfett", sagt Orthofer. Ähnlich erfolgreich waren auch Experimente mit Fliegen, bei denen zwar das Gen selbst nicht verändert, jedoch das Ablesen blockiert wurde.

Ob man auch beim Menschen einfach so ein Stück des Gens herausschneiden und damit eine dauerhafte Gewichtsreduktion erzielen könnte? "Das wäre zwar vielleicht möglich, aus ethischer Sicht und aus Sicherheitsgründen ist der Einsatz der Genschere beim Menschen aber zum jetzigen Zeitpunkt in diesem Fall abzulehnen", sagt Orthofer. Trotzdem könnten die Forschungsergebnisse bei der Behandlung von krankhaftem Übergewicht auch beim Menschen schon bald eine Rolle spielen. "Es ist eher angedacht, Medikamente zu finden, die das Gen blockieren", sagt der Biologe.

Solche Mittel sind im Zusammenhang mit Krebserkrankungen bereits in Entwicklung, könnten also vergleichsweise rasch – frühestens jedoch in zwei, drei Jahren – zur Verfügung stehen. "Wobei man nicht vergessen darf, dass bei einer Krebserkrankung andere Nebenwirkungen akzeptiert werden als bei der Behandlung von Übergewicht", sagt Orthofer. Mit diesem Kunstgriff könnte man nicht nur Adipositas, sondern auch Diabetes Typ 2 in den Griff bekommen, hoffen die Forscher.

Artikel von Dietlind Hebestreit d.hebestreit@nachrichten.at