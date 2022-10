Michael Lehofer ist ärztlicher Direktor und Leiter der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie 1 am Landeskrankenhaus Graz, Psychiater, Psychotherapeut und Philosoph – und kennt sich mit Beziehungen aus. In seinem neuen Buch präsentiert der Bestsellerautor 40 Thesen über das Gelingen von Partnerschaften, "die man unbedingt kennen sollte, wenn man miteinander glücklich werden will", wie es der Untertitel verspricht.