Diese zehn Emotionen sind die Basis für unser Glück

Gefühle sind unsere unterschätzte Superkraft und sogar negative Emotionen bieten laut Neurobiologe Marcus Täuber die Chance, zu wachsen. Laut ihm können etwa Ängste, Ärger und der Eindruck, nicht gut genug zu sein, am besten in neue Bahnen gelenkt werden, indem wir einen Perspektivenwechsel vornehmen: "Wir schlüpfen in dieser Vorstellung aus uns selbst heraus und beobachten uns und unsere Gefühle aus der Distanz." Diese Methode wirke deutlich besser, als Gedanken und Gefühle zu unterdrücken.