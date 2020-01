Diese Nährstoffe brauchen Vegetarier und Veganer zusätzlich

Manche essen kein Fleisch und keine Wurst mehr, andere streichen sämtliche tierische Produkte – also etwa auch Käse, Milch, Honig und Eier – von ihrem Speiseplan. Doch egal ob Vegetarier oder Veganer: "Wer strikt auf tierische Lebensmittel verzichtet, der verzichtet damit natürlich auch auf viele der darin enthaltenen wertvollen Nährstoffe", sagt Maria Sichler von der Apotheke Micheldorf und erklärt, was es bei den beiden Ernährungsformen zu beachten gilt.

Vegetarier

In der Regel hätten es Vegetarier einfacher als Veganer – wenn es sich nicht um reine "Pudding-Vegetarier" handele, also Menschen, die Fleisch einfach durch Süßspeisen ersetzen. "Kommt bei der vegetarischen Ernährung aber auch Fisch auf den Tisch und wird dazu noch frisch und abwechslungsreich gekocht, dann ist das schon eine sehr gute Basis", sagt die Expertin. Beim Verzicht auf Milchprodukte rät sie zur Einnahme von Kalzium – auch zur Osteoporose-Prophylaxe. "Natürlich gibt es auch pflanzliche Quellen wie Vollkornbrot oder Brokkoli, aber da lässt sich nur schwer abschätzen, ob man mit den Mahlzeiten genug zu sich nimmt." Auch Zink aus Fleisch werde vom Körper besser verwertet als aus pflanzlichen Quellen. "Vor allem bei Immunschwäche, also wenn man eine hohe Infektanfälligkeit bemerkt, kann ein Zink-Vitamin-C-Präparat im Winter nicht schaden." Das Gleiche gelte für tierisches Eiweiß. "Auch das wird von unserem Körper besser aufgenommen als pflanzliches Eiweiß."

Veganer

Veganer müssen mehr beachten – vor allem im Wachstum. "Viele Eltern sind besorgt, wenn ihre jugendlichen Kinder auf einmal anfangen, sich vegan zu ernähren", sagt Sichler. "Da ist vor allem wichtig, den Bedarf an Eiweiß ausreichend zu decken, genauso wie jenen an Vitamin B12, Vitamin D und Eisen", sagt die Expertin. Ein Mangel würde sich etwa in Müdigkeit bemerkbar machen, Sportler erkennen ihn an geringerer Leistungsfähigkeit. "Zu wenig Vitamin B12 wiederum wirkt sich auf die kognitiven Fähigkeiten aus, also aufs Lernen und auf die Aufmerksamkeit."

Generell rät Maria Sichler allen, die so ein Vorhaben beginnen wollen, zuvor eine Gesundenuntersuchung beim Hausarzt durchführen zu lassen. "Dann sieht man auch gleich, ob ein eventueller Nährstoffmangel besteht."