Diese Erkenntnisse ändern die Krebs-Therapien von morgen

40.000 Onkologen aus aller Welt treffen sich jedes Jahr in Chicago beim ASCO-Kongress, um die neuesten Forschungsergebnisse in der Krebserkennung und Krebs-Therapie zu besprechen. Damit die wissenschaftlichen Erkenntnisse auch alle in Österreichs Krankenhäusern ankommen, referierten Experten auf Einladung der Österreichischen Gesellschaft für Hämatologie & Medizinische Onkologie (OeGHO) gestern in den Promenaden Galerien in Linz darüber, welche Auswirkungen die Erkenntnisse auf Überlebenschancen und Therapien bei verschiedenen Krebsvarianten haben.

Weniger Chemo: "Die Chemotherapie verliert an Terrain, individuelle, zielgerichtete Therapien bringen immer bessere Ergebnisse", sagt Ewald Wöll, Ärztlicher Direktor des Krankenhauses Zams.

Neue Medikamente: Eine Reihe innovativer Medikamente eröffnet neue Therapieoptionen. So konnte beispielsweise bei Patienten mit Magenkrebs eine deutliche Verlängerung des Gesamtüberlebens durch die Gabe des Antikörpers Zolbetuximab erreicht werden.

Biomarker, also Moleküle, die helfen, eine Krankheit besser zu charakterisieren, ermöglichen noch zielgerichtetere Therapien. "Biomarker helfen immer öfter, die Wahl des Medikaments zu treffen, unabhängig vom Ursprungsorgan, in dem der Krebs vorgekommen ist", sagt Onkologe Armin Gerger.

Therapiealternativen: Es muss nicht immer das volle Programm sein. So konnte bei einer Studie über Enddarmkrebs nachgewiesen werden, dass durch Operation und Chemotherapie ein vergleichbarer Behandlungserfolg und eine ähnliche Überlebensrate erzielt werden konnte, wie beim zusätzlichen Absolvieren einer Radio-Chemotherapie. "Das hat insbesondere Auswirkungen auf jüngere Patientinnen, die durch die Strahlentherapie ansonsten früher in die Menopause kommen und sich ihre Fruchtbarkeit erhalten wollen", sagt Hämato-Onkologin Angela Djanani.

Blutabnahme: Durch eine einfache Blutabnahme kann zirkulierende Tumor-DNA analysiert werden und so ein Profil des Tumors erstellt und Therapien zielgerichtet eingesetzt werden.

Immuntherapie vor der Operation hat bei Lungenkrebs "zu einer beeindruckenden Steigerung des Gesamtüberlebens geführt", sagt Pneumologe Maximilian Hochmair. Außerdem rufe immer öfter "der Pathologe an und sagt, der Tumor ist weg, da ist nichts mehr zu finden", sagt er.

Einfachere Operationen: Bei Gebärmutterhalskrebs war es bis jetzt üblich, bei der Operation die Gebärmutter, deren Aufhängeapparat und einen Teil der Scheide zu entfernen. Studien haben ergeben, dass weniger radikale Operationsmethoden den gleichen Behandlungserfolg und gleichzeitig eine höhere Lebensqualität für die Betroffenen nach sich ziehen.

Künstliche Intelligenz: Gerade bei der Erkennung von häufigen Krebsarten wie Prostata- oder Brustkrebs sind die Ergebnisse vielversprechend. "Künstliche Intelligenz wird unser Leben in der Pathologie bald gravierend ändern", prophezeit Pathologe Robert Jäger.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Julia Evers Redakteurin Kulinarik, Leben und Gesundheit Julia Evers