Die Zutaten für ein langes Leben

Die Blue-Zones sind sogenannte Langlebigkeits-Hotspots, also Regionen, in denen es überdurchschnittlich viele 100-Jährige gibt. Dazu gehört Sizilien, die griechische Insel Ikaria, die japanische Inselgruppe Okinawa, die Nicoya-Halbinsel in Costa Rica, die Kleinstadt Loma Linda in Kalifornien und seit kurzem auch Singapur, wo gesundheitsfördernde Regierungsmaßnahmen die Lebenserwartung erhöhen.