"Die Zeit ist reif": Oberösterreichs Apotheker wollen impfen

Künftig auch Impfung in Österreichs Apotheken?

"Ob Grippe, FSME oder Masern: Wir verzeichnen bei den Durchimpfungsraten einen Rückgang von 50 bis 80 Prozent. Das ist alarmierend. Daher unterstütze ich alle Maßnahmen, die dazu beitragen, dass sich mehr Oberösterreicher impfen lassen – und bin daher dafür, dass dies in Zukunft auch in unseren Apotheken geschieht", sagte Christine Haberlander, Landeshauptmannstellvertreterin und oö. Gesundheitslandesrätin (VP) bei den "Hofgesprächen" der Apothekerkammer in Linz.