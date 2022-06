Ein wenig an der Uhr zu drehen und nicht so schnell zu altern, wünschen sich viele Menschen. Dass dabei selbst produzierte Kosmetik und Nahrungsmittel unterstützen können, erklären Renée Schüttengruber und Eunike Grahofer in ihrem Buch "Schönheitspflanzen und ihre Wirkung" (Freya Verlag, 24,90 Euro). "Gerade ab den Wechseljahren erschlafft die Haut von Frauen wesentlich schneller als die der Männer. Der Alterungsprozess lässt sich mit natürlichen Mitteln hinauszögern", sagt Autorin Grahofer.