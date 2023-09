Die perfekte Routine für schöne Haut

Caroline Hirons ist eine Instanz in der internationalen Beauty-Branche. Hautpflege liegt ihr im Blut – schon ihre Mutter und ihre Großmutter haben als Kosmetikerinnen bei Guerlain gearbeitet. Hirons absolvierte eine Ausbildung an der renommierten "Steiner Beauty School" in London, seit 2010 bloggt sie über Hautpflege und hat in der Zeit unzählige Produkte getestet. In ihrem Buch beschreibt sie, was die Haut wirklich braucht und wie die perfekte Routine aussieht.