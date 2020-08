Die Maske im Gesicht lässt die Haut verrückt spielen

Frage: Seit ich zum Schutz gegen Corona ständig Masken tragen muss, spielt meine Haut darunter verrückt. Ständig bekomme ich eitrige Pusteln, die ich nicht einmal in der Pubertät hatte. Was kann ich tun?

Frische Luft, am besten bei einem Spaziergang im Wald, wo die Bäume heilkräftige ätherische Öle verströmen, bringt nicht nur unsere Seele zum Frohlocken, sondern ist auch Balsam für unsere Haut. Die Maskenpflicht muss ich trotz aller Nachteile, wie bei Ihnen und vielen anderen deutlich wird, befürworten. Nach anfänglicher Skepsis haben inzwischen Studien klar belegen können, dass damit die Ansteckungsgefahr besonders von Covid-19, aber auch vielen anderen Viren und Bakterien deutlich reduziert werden kann. Zusätzlich zum Abstandhalten und ordnungsgemäßen Händewaschen.

Aber in diesen Tagen, in denen Einschränkung und Verzicht auf die Lebensfreude drücken, haben wir nur die Wahl zwischen Übel und noch größerem Übel. Auf unserer Haut, besonders auch im Gesicht, wo die Maske sitzt, leben viele Bakterien und noch andere Mikroorganismen, meist zurückgezogen in unseren Poren in friedlicher Co-Existenz. Ausnahme ist die Pubertät.

Wenn wir aber unsere verbrauchte Atemluft aus Nase und Mund nicht weit genug wegbekommen, so bewirkt das ein feuchtes, dunstiges Milieu ähnlich einem Brutkasten. Wo es warm und feucht ist, wachsen nicht nur die Schwammerl, sondern auch alle anderen befindlichen Keime rasch an. Dieses lokale Milieu lässt eben alles wuchern und vorbei ist es mit dem harmonischen Miteinander eines gesunden Mikrobioms. Die Folgen sind Juckreiz, Rötung und die Ausbildung von oftmals sogar eitrigen Knötchen, die Sie quälen und Ihre ästhetische Erscheinung stark beeinträchtigen können.

Versuchen Sie trotz Maskenpflicht so oft wie möglich Ihr Gesicht frei zu bekommen, auch wenn es nur kurz zwischenzeitlich möglich sein sollte. Machen Sie kalte Wassergüsse, damit weisen Sie die Keime in die Schranken, und gehen Sie spazieren an der kühlen Luft etwa frühmorgens oder am Abend nach der Arbeit.

Wenn das keine ausreichende Besserung bringt, wenden Sie sich an Ihren Arzt, damit Sie trotz Maske auch in dieser schwierigen Zeit ein attraktives Gesicht wieder erlangen können und sich in Ihrer Haut wohl fühlen.

