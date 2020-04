Nervt dich das viele Daheimsein auch schon? Hoffentlich erwischt das Coronavirus niemanden in der Familie so schlimm, dass er in der Intensivstation landet. Womöglich kostet uns diese Krise noch den Job, was dann?" Die weltweite Coronakrise verunsichert viele Menschen stark. Mit jeder Woche, die sie andauert, wachsen bei manchen Angst und Verzweiflung.