Angst und bange wird es vielen Menschen, wenn sie an die Pandemie denken – und an alles, was damit zusammenhängt. Themen wie Lockdown, Überlastung der Intensivstationen und neue Virusvarianten verunsichern und machen Angst. Das kann sich wie ein Grauschleier auf unsere Psyche legen und im schlimmsten Fall auch psychisch krank machen.