Die Kraft der Zuversicht

Nehmen, wie es kommt



Nicole Humer, Hebamme und Leiterin des Hebammengremiums OÖ

Wie es kommt, so kommt’s – das ist mein pragmatischer Ansatz. Meine Kinder (9, 12 und 21 Jahre alt) sind meine Vorbilder. Sie leben genau so, einfach im Moment, sehr unbelastet und mit viel Urvertrauen. Oft hilft der Rückblick, um zu erkennen, was alles schon gut gegangen ist im Leben. Was wir bereits geschafft haben.

Auch eine Geburt muss man nehmen, wie sie kommt. Die ist immer anders, jede Frau ist anders, und nicht alles kann geplant werden. Mit Zuversicht und Können schaffen wir Hebammen es aber immer wieder – so auch jetzt. Wir versuchen bestmöglich eine Wohlfühlatmosphäre für die Frauen zu schaffen, mit Musik und Duftölen. Wir sind sozusagen Expertinnen für Zuversicht, vermitteln den Frauen, dass es normal ist, Schmerzen zu haben oder dass einem schlecht wird. Dann heißt es durchatmen und weitermachen.

Spaziergänge und Gebete

Johannes Hessler, Wertevorstand im Ordensklinikum Barmherzige Schwestern Linz

Was mir in diesen Zeiten Zuversicht gibt? Stärkende und wertschätzende Begegnungen mit jenen Menschen, mit denen ich unter einem Dach leben darf. Zuversichtlich stimmen mich aber auch die regelmäßigen Spaziergänge in der Natur, bei denen ich zur inneren Ruhe und Kraft komme, und natürlich unsere Familienrituale in der Adventzeit. Wir treffen uns Abend für Abend beim Adventkranz, singen, beten gemeinsam und nehmen wahr, dass das Licht am Kranz von Woche zu Woche heller wird.

An meinem Arbeitsplatz im Ordensklinikum gibt es mir Zuversicht, wenn ich den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern begegne, die trotz der derzeitigen großen Herausforderungen positiv bleiben und nichtsdestotrotz eine gute Energie ausstrahlen. Dazu kommen die Barmherzigen Schwestern im Krankenhaus, die täglich für Mitarbeiter und Patienten beten.

Allen, die an ihrer Zuversicht arbeiten, darf ich das Gelassenheitsgebet von Reinhold Niebuhr empfehlen, das mich derzeit täglich begleitet und genau in unsere Zeit passt: „Gib mir die Gelassenheit, Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.“

Was sind wir ohne Natur?

Karl Sibelius, Psychotherapeut und Professor für Persönlichkeitsbildung PH Oberösterreich

Zuversicht geben mir meine Familie, engste Freunde und meine Studierenden an der Pädagogischen Hochschule, die mit viel Freude und Liebe zu den Kindern ihr Studium absolvieren. Zuversicht geben mir Menschen, die Trost spenden und selbst in schwieriger Zeit ihre Lebensfreude nicht verlieren. Vor allem aber gibt mir die Natur Zuversicht. Sie scheint ausgerechnet in der Zeit, in der uns Menschen unsere Grenzen so bewusst aufgezeigt werden, zu erstarken. Was ist der Mensch ohne Natur, und wann wird uns das endlich bewusst? Ganz persönlich wurde mir auch bewusst, wie wenig es braucht, um ein sinnvolles Leben zu führen.

Gelassen bleiben

Jutta Oberweger, Sprecherin der OÖ Gesundheitsholding; postet täglich die Covid-Zahlen aus den Spitälern

In schwierigen Lebensphasen, in denen ich mit unverrückbaren Tatsachen konfrontiert werde, versuche ich mir einen positiven Blick in die Zukunft zu bewahren. Dabei setze ich auf Zuversicht und Gelassenheit, um eine innere Stärke entwickeln zu können. Zuversichtlich machen mich einige ganz besondere Menschen in meinem engsten persönlichen Umfeld, aber auch besondere Kolleginnen und Kollegen aus meinem beruflichen Umfeld im Gesundheitswesen. Viel Zuversicht ziehe ich auch aus meinem ehrenamtlichen Engagement in meinem Soroptimist International Club. Die Gelassenheit ist für mich die größte Herausforderung.

Johann Hintermaier Bild: Alexander Schwarzl

Der Glaube an die Lösung

Johann Hintermaier, Theologe, Bischofsvikar und seit Jahren chronisch krank

Zuversicht ist nicht einfach da und auch nicht einfach zu verordnen. Sie ist aber lebensnotwendig und ein Geschenk, das wir uns gegenseitig jeden Tag aufs Neue zukommen lassen können. Zuversicht lebt von Vertrauen, Ehrlichkeit und von der Offenheit füreinander. Es geht in schwierigen Situationen besonders darum, dass wir die Sorgen und Nöte der anderen nicht ausnützen, sondern sie teilen, hinschauen und hinhören, auch wenn es momentan keine einfachen Lösungen gibt. Zuversicht ist nämlich nicht die Lösung der Probleme, sondern der Glaube, dass es eine Lösung gibt oder geben wird.

Zuversicht kann man nicht einfach lernen wie Mathematik, aber man kann sie bewusst vermitteln. Zuversicht heißt, einen Sinn im Leben und Dasein zu sehen und den Blick nach vorne richten zu können. Allein ist das oft sehr mühsam. Um zuversichtlich leben zu können, braucht es mehr als eine persönliche Willensentscheidung – es braucht die Hilfe von anderen Menschen, die wir schätzen, lieben und achten und die es gut mit uns meinen. Mir persönlich ist in schwierigen Situationen mein Glaube eine wichtige Stütze. Leider ist unsere Psyche und Denkstruktur vielfach auf das Negative programmiert. Schwieriges nehmen wir intensiver wahr, es setzt sich langfristiger in uns fest. Umso wichtiger ist es, auch das Gute, das oft sehr leise ist, bewusst und dankbar wahrzunehmen. Auch das kann Zuversicht und Lebensmut vermitteln.