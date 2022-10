Die Kräuterfee geht in Pension

"Es gibt für alles das richtige Kraut. Allerdings ist nicht jedes für jeden Menschen gleich gut geeignet – und auch nicht zu jeder Zeit", sagt Susanne Krubner. Deshalb sei es so wichtig, den Leuten zuzuhören. "Denn erst dann kommt oft erst heraus, was wirklich los ist, worauf es ankommt", sagt die 60-Jährige, die 44 Jahre in der Linzer Schutzengel-Apotheke gearbeitet hat und kommenden Dienstag in Pension geht.