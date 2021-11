"Die Impfung war nie dafür gedacht, Schnupfen und Halsweh zu verhindern"

Die Zahl der Impfdurchbrüche nimmt zu. Das liegt nicht nur an den steigenden Inzidenzen, an der noch immer zu niedrigen Impfquote mit knapp 58 Prozent in Oberösterreich, sondern auch am Nachlassen der Impfwirkung, wie Bernd Lamprecht, Corona-Experte und Leiter der Klinik für Lungenheilkunde am Kepler-Universitätsklinikum Linz, erklärt.