Die Corona-Varianten und was wir über sie wissen

Mutanten und Varianten gibt es hunderte, wenn nicht tausende. Nicht alle davon waren bemerkenswert, viele schlicht ungefährlich. Jene, die uns in den vergangenen zwei Jahren der Pandemie und der letzten Wellen überwiegend beschäftigt haben, sind auch jene, die national und international von Organisationen und Behörden als bedenklich eingestuft wurden.

Wildtyp

Als "Wildtyp" wird die ursprüngliche Sars-CoV-2-Variante bezeichnet, die im Dezember 2019 zum ersten Mal in der zentralchinesischen Metropole Wuhan registriert wurde und sich von dort ausgehend auf der ganzen Welt verbreitet hat. An den Symptomen dieser ersten müssen sich nun alle weiteren seither messen lassen. Die damals vollkommen neue Virusvariante definierte den Covid-Begriff weltweit. Vorrangige Symptome: Fieber, Husten und der Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns. Woher diese Erkrankung denn nun wirklich kam - ob es sich beispielsweise um einen Sprung von Tier zu Mensch gehandelt hat -, lässt sich auch mehr als zwei Jahre nach Pandemie-Beginn nicht mit Sicherheit sagen. Der Wildtyp ist in Österreich praktisch verschwunden und spielt auch international so gut wie keine Rolle mehr.

Alpha

Die "Alpha"-Variante (B.1.17.1-Mutation) des Sars-CoV-2-Virus breitete sich ab dem Herbst 2020 von Großbritannien ausgehend in Europa aus. Sie kam als "optimiertere" Version des Wildtyps daher: Nur minimale Veränderung am Spike-Protein verschaffte dem Virus besseren Halt am ACE-2-Rezeptor, was dazu führte, dass die Alpha-Variante bis zu 90 Prozent ansteckender war als der Vorgänger. Zudem ging damit auch eine höhere Virenlast einher, was die Dauer der Erkrankung verlängerte. Die Symptome blieben unverändert. Erstmals wurden auch schwerere Krankheitsverläufe bei Kindern registriert.

Beta

Bereits im Mai 2020 wurden in Europa erste Fälle der Beta-Variante (B.1.351-Mutation) verzeichnet, die ihren Ursprung in Südafrika hat. Beta zeigte sich wenig mehr als 50 Prozent ansteckender als noch der Wildtyp und schien auch die Bildung von Antikörpern zu hemmen. Rasch wurden auch Re-Infektionen gemeldet. "Beta" bereitete Sorgen: Die Wirkung der zu diesem Zeitpunkt bereits eingesetzten Impfungen war zwar gegen "Alpha" vielversprechend, aufgrund der Fähigkeit der Variante, die Antikörper-Bildung zu hemmen, gegen "Beta" allerdings deutlich verringert.

Die Variante setzte sich in Europa letztlich nicht durch. "Alpha" dominierte bereits ab dem Spätherbst 2020.

Gamma

Kaum Einfluss in Europa hatte hingegen die erstmals im Dezember 2020 in Brasilien registrierte "Gamma"-Variante (P.1). "Gamma" ähnelt der in Südafrika aufgetretenen "Beta"-Variante in der Fähigkeit, die Antikörper-Bildung zu hemmen. Da das Gesundheitssystem insbesondere im Amazonasgebiet mit der Corona-Pandemie signifikant schwerer belastet war, als die europäischen Systeme, sind über Krankheitsverläufe und -schwere kaum belastbare Daten verfügbar.

Delta

Die ab Oktober 2020 in Indien grassierende "Delta"-Variante (B.1.617.2) setzte sich letztlich weltweit sehr rasch für einen längeren Zeitraum als dominierende Mutation durch. Sie ist im Vergleich zum Wildtyp deutlich ansteckender und führt zu signifikant schwereren Krankheitsverläufen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stufte "Delta" umgehend als "besorgniserregend" ein. Die Variante sei sehr wahrscheinlich erneut resistenter gegen Antikörper. Im Vergleich zum Wildtyp wies "Delta" 15 Mutationen am Spike-Protein auf. Auch symptomatisch veränderte sich das Erscheinungsbild: Die bisher klassischerweise eintretenden Symptome wie Fieber, Husten und der Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns traten vermehrt in den Hintergrund. Kopfschmerzen und Schnupfen dominierten nun das Krankheitsbild.

Erneut war die Wirkung der gängigen Vakzine auf die Probe gestellt: Sie wirkten reduzierter auf "Delta" als noch auf die bis dahin dominierende "Alpha"-Variante.

Omikron

Im November 2021 registrierten Medizinier in Botswana erstmals einen völlig neuen Sars-CoV-2-Typ. "Omikron" (BA.2) veränderte das Erscheinungsbild des Virus nachhaltig. Die Variante breitete sich rasanter aus als jede ihrer Vorgängerinnen. Im Vergleich zum Wildtyp weist Omikron mehr als 30 Mutationen im Spike-Protein auf - mehr als alle Varianten bisher. Die Omikron-Variante weist gleich mehrere Sub-Typen auf, die allesamt nicht als gefährlicher eingestuft werden. Der "BA.2"-Typ dominiert derzeit in Europa. Er betrifft eher den Mund- und Rachenraum als noch beim Wildtyp, bei dem der Herd der Infektion in den tieferen Atemwege lag. Als typische Symptome gelten Halsschmerzen, Schnupfen oder auch geschwollene Hals-Lymphknoten. Zum Teil scheint auch der Verlust des Geruchs- und Geschmackssinn wieder zurück - wenn auch nach wie vor in sehr geringem Ausmaß. Zudem ist die Inkubationszeit im Vergleich zu den Vorgänger-Varianten deutlich verkürzt. Galt bislang eine Inkubationszeit von bis zu sechs Tagen als Richtwert, so hat sich der Zeitraum aufgrund von Studienergebnisse auf bis zu drei Tage reduziert.