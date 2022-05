Die besten Sportarten für ein langes Leben

Wer Sport treibt, lebt länger. Denn Bewegung stärkt unser Immunsystem, senkt den Bluthochdruck und hält den Körper ganz allgemein in Schwung.

Bisher galt Joggen als prädestinierte Sportart, um sich bis ins hohe Alter fit zu halten. Doch es stellte sich als Irrtum heraus, dass nur die Menschen, die regelmäßig laufen, gute Chancen auf ein langes Leben haben. Das zeigte eine Studie, in der 80.000 britische Männer und Frauen auf ihre Gesundheit und die ausübenden Sportarten untersucht wurden. Demnach überlebten Probanden, die regelmäßig Schlägersportarten wie Tennis oder Badminton spielten, die Jogger.

Dieses Resultat überraschte besonders die internationale Wissenschaftsgruppe, die sich zuvor in der Kopenhagen-City-Heart-Studie mit dem Zusammenhang zwischen Joggen und der Lebensdauer beschäftigt hatte. Die Experten weiteten ihre Untersuchungen aus, um konkret die Effizienz der einzelnen Sportarten zu prüfen. Da sie bereits die Informationen von über 8000 dänischen Männern und Frauen durch die Joggingstudie hatten, griffen sie auf diese Datenbank zurück.

Die Probanden hatten in einem Zeitraum von 25 Jahren an mehreren Gesundheitschecks teilgenommen und angegeben, welche Sportarten sie regelmäßig ausübten. Die Wissenschaftler untersuchten die Aktivität und die Lebensspanne der Studienteilnehmer. Bei der Auswertung staunten sie jedoch nicht schlecht: Die Probanden, die regelmäßig eine Schlägersportart durchführten, lagen deutlich vorne. Die Hitliste der Bewegungsarten, die sich als lebensverlängernd erwiesen, führte Tennis vor Badminton, Fußball, Radfahren und Joggen an.