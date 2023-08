Die allerbesten Tage zum Kräutersammeln

Der August gilt traditionell als Kräutermonat. Höhepunkt ist das Hochfest Mariä Himmelfahrt am 15., an dem in vielen Kirchen des Landes wieder jene Kräuter geweiht werden, die Segen bringen sollen. Je nach Region und Witterung kommen bis zu 15 Pflanzen in den Kräuterstrauß, wie zum Beispiel Arnika, Johanniskraut, Schafgarbe, Engelwurz Frauenmantel, Baldrian, das Echte Labkraut oder die Königskerze. Die geweihten Buschen bekommen anschließend einen ganz besonderen Platz im Haus.

Der Strauß soll Gottes Segen bringen – ob im Herrgottswinkel oder unterm Kopfkissen aufbewahrt –, um das Eheglück zu erhalten.

Johanniskraut: Die Lichtpflanze wird in der Volksheilkunde als Antidepressivum verwendet. In der Küche kommt sie als Würze zu Fisch zum Einsatz.

Schafgarbe gilt als typisches Kraut gegen Frauenleiden und regt Leber und Galle an. Wird die ganze Pflanze getrocknet, kann sie als Tee verwendet werden.

Mädesüß: Es enthält schmerzstillende Substanzen, die ähnlich wie Acetylsalicylsäure, also wie Aspirin, wirken.

Engelwurz wirkt Blähungen und Völlegefühl entgegen; kann auch den Kreislauf stabilisieren und bei Verkühlungen den Schleim lösen.

Königskerze: Die Heilkräfte dieser hohen, schlanken, gelb blühenden Pflanze, die am Wegesrand wächst, bewähren sich seit Jahrhunderten bei Husten, Grippe und auch bei Bronchitis.

Beifuß enthält viele Bitterstoffe und gilt deshalb als das ideale Küchengewürz bei Magen- und Darmempfindlichkeit.

Wegwarte: Die Wurzeln kann man als Kaffeeersatz verwenden. Zudem soll die Pflanze gegen Appetitlosigkeit wirken. Ihr wird außerdem echte Heil- viel Zauberkraft zugeschrieben: Legt sich eine junge Frau eine Wegwarte unter den Kopfkissen, soll ihr im Traum ihr Zukünftiger erscheinen.

