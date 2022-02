An diesen einen Tag, an dem eine lebensverändernde Krankheit auftritt, erinnert sich jeder Patient. Bei Stefan Hainzl war es der 2. Jänner 2008: "Es war der Ruhetag bei der Vierschanzentournee, bei der ich als Mannschaftsarzt dabei war. Ich ging langlaufen. Plötzlich hatte ich Sehschwierigkeiten auf dem linken Auge, konnte Farben nicht mehr erkennen." Im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Linz lief die Diagnose-Maschinerie an. Das Ergebnis der Untersuchungen: Multiple Sklerose (MS).