Diabetesmedikamente helfen schwachen Herzen

Eine vor wenigen Jahren durch Zufall gemachte Entdeckung hat wesentliche Auswirkungen auf die Behandlung der chronischen Herzinsuffizienz. Diabetesmedikamente vom Typ der SGLT-2-Inhibitoren, die primär den Blutzucker senken, haben bei Herzschwächepatienten eine positive Wirkung. Das hat eine Metastudie ergeben, die beim Kongress der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC) in Barcelona vorgestellt worden ist.

Substanzen wie Dapagliflozin oder Empagliflozin senken den Blutzuckerspiegel von Typ-2-Diabetikern, indem sie die Ausscheidung von Zucker über Nieren und Harn fördern. "Obwohl der ursprüngliche Fokus auf der Sicherheit bezüglich Herz-Kreislauf-Erkrankungen lag, wurde schnell erkennbar, dass die SGLT-2-Inhibitoren auch das Herz-Kreislauf-Risiko von Typ-2-Diabetikern senkten. Zudem kamen positiven Resultate bei Herzinsuffizienz und chronischem Nierenversagen", schrieben jetzt die US-Nierenspezialisten Katherine Tuttle und Janani Rangaswami in der britischen Medizin-Fachzeitschrift "The Lancet".

In Österreich leiden rund 300.000 Personen an einer chronischen Herzinsuffizienz. Jahrzehntelang bildeten Medikamente aus der Hypertonietherapie die zwei Säulen in der Therapie: Betablocker und ACE-Hemmer oder Angiotensin-II-Rezeptor-Antagonisten.