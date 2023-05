Diabetes-Therapie nach fünf Erkrankungstypen

Diabetes soll künftig nicht nur in Typ 1 und 2, sondern in fünf Subtypen unterteilt werden – mit je eigenen Therapien, so Forscherinnen und Forscher des Deutschen Diabeteszentrums in Düsseldorf. Sie haben ein Tool entwickelt, um die Typen zuordnen zu können.

Für eine "Präzisions-Diabetologie" wird ein maßgeschneidertes Management bei Menschen mit Diabetes je nach Zuordnung zu einem der fünf neuen Diabetes-Subtypen erforscht. Bisher gibt es allerdings nur Ansätze zu einer spezifischen Behandlung je nach Subtyp. Ein Ziel ist es zudem, künftig das Risiko für die Entwicklung spezifischer Diabetes-Folgeerkrankungen und -Komplikationen je nach Subtyp früh zu erkennen.

Die Forscherinnen und Forscher haben folgende fünf definierte Subtypen festgestellt:

Subtyp 1: Der schwere Autoimmundiabetes (SAID) entspricht im Wesentlichen dem Typ-1-Diabetes.

Subtyp 2: Der schwere insulindefiziente Diabetes (SIDD) ist in seinen Merkmalen dem SAID ähnlich, weist allerdings keine Diabetes-assoziierten Antikörper auf.

Subtyp 3: Der schwere insulinresistente Diabetes (SIRD) ist durch eine ausgeprägte Insulinresistenz und starkes Übergewicht gekennzeichnet.

Subtyp 4: Den milden Adipositas-bedingten Diabetes (MOD) kennzeichnet in der Regel Übergewicht, das von einer geringeren Insulinresistenz begleitet wird.

Subtyp 5: Den milden altersbedingten Diabetes (MARD) kennzeichnet ein späterer Krankheitsausbruch bei leicht erhöhtem BMI und HbA1c-Wert (Langzeitzuckerwert).

