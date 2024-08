Diabetes – so werden Spätfolgen im Alter vermieden

Bild: OK Linz

Petra Wolfinger, Gastroenterologin am Ordensklinikum Linz

In Österreich gibt es rund 800.000 Menschen, die an Diabetes Typ 2 erkrankt sind. Zudem sind 350.000 Personen von Prädiabetes betroffen, wie Statistiken zeigen. Während Unterzuckerungen (Hypoglykämien) zu sofortigen Problemen wie Schwindel, Schwäche oder sogar zur Bewusstlosigkeit führen könnten, seien bei zu hohen Blutzuckerwerten sowie generell zu vielen Schwankungen oft Spätfolgen zu befürchten, erklärt Petra Wolfinger, Leiterin der Stoffwechselambulanz am Ordensklinikum Linz Elisabethinen.