Diabetes: Frühe Erkrankung senkt Lebenserwartung

Demnach steigt die Gefahr eines vorzeitigen Todes mit jedem Jahr Erkrankungsdauer. "Die Häufigkeit von Typ-2-Diabetes steigt weltweit. Dieser Trend wird vor allem durch den Lebensstil und Faktoren getrieben, die mit Adipositas, Ernährung und mangelnder körperlicher Aktivität in Verbindung stehen", schrieben die Autoren jetzt in "The Lancet Diabetes & Endocrinology". Dass Typ-2-Diabetes bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen vorkommt, ist relativ neu. Bisher schätzte man, dass Diabetes die Lebenserwartung um durchschnittlich sechs Jahre senkt. Der Einfluss des Zeitpunkts der Diagnose war unbekannt. Die britischen Wissenschafter analysierten deshalb die Daten von 1,5 Millionen Betroffenen.

Daten aus den USA und Europa

Ergebnis: Verwendet man die Zahlen der USA, stirbt ein 50-Jähriger, bei dem Diabetes im Alter von 30 Jahren diagnostiziert worden ist, um 14 Jahre früher als jemand, der nicht zuckerkrank ist. Bei einer Diagnose mit 40 Jahren stirbt der Betroffene um zehn Jahre früher, bei Ausbruch der Erkrankung mit 50 Jahren reduziert sich die Lebenserwartung um sechs Jahre. Benutzt man die Daten aus der EU, ergibt die Schätzung im Durchschnitt um 13, neun oder fünf weniger zu erwartende Lebensjahre – diese Daten beziehen sich auf die Diagnose mit 30, 40 oder 50 Jahren.

