Dexamethason: Wundermittel gegen Corona?

Covid-19 ist, wie inzwischen hinlänglich bekannt, ein neu aufgetretenes Virus, das von lebenden Tieren auf den Menschen übergesprungen sein dürfte. Aufgrund der hohen Infektiosität und des in rund 15 Prozent der Fälle doch schweren Krankheitsverlaufs wird auf der ganzen Welt fieberhaft nach einem gut wirksamen Medikament und einer vorbeugenden Impfung geforscht.

Einige Medikamente, die anfangs hoffnungsvoll erschienen, wie das Malariamittel Chloroquin, haben enttäuscht, wenn es auch der amerikanische Präsident angeblich immer noch selbst einnimmt.

Einige Substanzen wie das gegen Ebola entwickelte Remdesivir und das mit Antikörpern angereicherte Serum, das von Covid-19-Genesenen abgenommen wurde, bringen zumindest teilweise Linderung.

Wenn der Körper mit so einem viralen Feind in Kontakt kommt, ist das so ähnlich wie bei einer gewaltsamen Geiselnahme. Anders als unsere gut ausgebildeten Cobrapolizisten setzt unser Immunsystem nicht auf psychologische Tricks und versucht nicht mit wohl gewählten Worten den Übeltäter zur Aufgabe zu bewegen, bevor der militante Angriff startet. Unser Immunsystem beginnt, sobald es den Eindringling entlarvt hat, sofort gnadenlos loszuschießen.

Man spricht von einem Zytokinsturm, einer so überschießenden Abwehrreaktion, dass die Geschütze nicht nur den wahren Feind vernichten, sondern oft noch viel stärker das eigene Gewebe verletzen. Besonders das der Lunge, des Herzens und all jener inneren Organe, in denen das aggressive Virus vermutet wird.

Und da liegt der erfolgreiche Ansatz von Dexamethason – ein Medikament, das wir seit Jahrzehnten auch in der Dermatologie erfolgreich einsetzen. Durch minimale Veränderungen des körpereigenen Moleküls aus der Gruppe der Glucocorticoide ist Dexamethason mehr als 20 Mal wirksamer und kann so die bereits angerichteten Schäden deutlich abschwächen.

Gegen das Virus selbst kann es aber leider nichts ausrichten. Die berühmte Universität Oxford konnte nachweisen, dass bei Patienten, die so schwer betroffen waren, dass sie beatmet werden mussten, Dexamethason die Sterberate von 40 Prozent auf 28 Prozent senken konnte.

Es hat also keinen Sinn, Dexamethason als Prophylaxe gegen Covid-19 zu nehmen, da es ja nur wirkt, wenn die Krankheit bereits Schäden angerichtet hat. Halten Sie sich an die Regeln, wie Abstandhalten, Händewaschen und Masketragen, dann werden Sie eine Ansteckung mit Covid-19 mit hoher Sicherheit vermeiden können.

Haben Sie Fragen?

Schreiben Sie OÖN-Doktor Johannes Neuhofer (Dermatologe), der die Kolumne mit einem Ärzteteam betreut: Clemens Steinwender (Kardiologe), Reinhold Függer (Chirurg), Rainer Schöfl (Gastroenterologe), Josef Hochreiter (Orthopäde), Werner Schöny (Psychiater). E-Mail: doktor@nachrichten.at

