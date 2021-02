Deutschland verlängert Lockdown bis 7. März

Bereits eine Woche vorher sollen mit 1. März die Friseure aufsperren dürfen, unter strengen Hygieneauflagen. Begründet haben das die Regierungsspitzen mit Körperhygiene.

Hintergrund der Verlängerung ist vor allem die Sorge um die Ausbreitung von Virus-Varianten. Das Robert-Koch-Institut meldete am Mittwoch erstmals seit langem wieder eine Sieben-Tages-Inzidenz von unter 70. Sie sank auf 68,0 von 72,8 am Vortag, obwohl einige Infektionszahlen aus Nordrhein-Westfalen nachgemeldet worden waren. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionsfälle stieg um 8.072 auf insgesamt 2.299.996. Die Gesundheitsämter meldeten binnen 24 Stunden zudem 813 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

(Fortsetzung möglich)

