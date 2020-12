Der "schnellste Corona-Test" der Welt in Arbeit

Ob sich in einer Probe Coronaviren befinden, könne auf einem sogenannten Biochip in rund drei Minuten geklärt werden, sagte TU-Wien-Forscher Peter Ertl. Verfügbar könnte der laut der Uni "schnellste Corona-Test der Welt" ab Mitte kommenden Jahres sein. Bis dahin könnte das bereits zum Patent angemeldete Verfahren auch noch schneller werden. In Zusammenarbeit mit einem Krankenhausbetreiber "ist es uns vor allem darum gegangen, wirklich keine falsch negativen Tests zu produzieren". Es geht also darum, auch Menschen mit sehr niedriger Virenlast sehr schnell zu identifizieren.

