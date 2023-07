"Der Flüssigkeitsbedarf ist individuell"

Wer bei dieser Hitze plötzlich unter Kopfschmerzen und Schwindel leide, sollte laut dem Hausärztesprecher Wolfgang Ziegler "unverzüglich" Abkühlung suchen. Die Kombination dieser Symptome sei der typische Vorbote für einen Sonnenstich oder Hitzeschlag.

Seinen Patienten, insbesondere älteren Menschen, empfiehlt Ziegler, dringende und nicht aufschiebbare Erledigungen an Hitzetagen zumindest in den frühen Morgenstunden zu absolvieren. "Es ist wenig sinnvoll, in der Mittagshitze mit dem Hund spazieren zu gehen", sagt Ziegler.

"Regel Nummer eins" sei jedoch, an Tagen mit Temperaturen mit mehr als 30 Grad ausreichend zu trinken. "Der tägliche Flüssigkeitsbedarf eines jeden Menschen ist zwar unterschiedlich, kann bei einem gesunden Erwachsenen aber auf zwei bis drei Liter pro Tag bemessen werden."

Zudem sei es wichtig, die eigenen Wohnräume kühl zu halten, um dem Körper Regenerationsphasen von der Belastung zu ermöglichen.

