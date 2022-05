Der Moment, in dem sich das Leben in ein Vorher und ein Nachher teilt. Vorher, als das Leben in Ordnung war, nachher, wenn das Wissen, ich habe Krebs, alles in den Schatten stellt. Wie Ärzte die Botschaft der schweren Erkrankung vermitteln, bleibt den Patienten für immer im Gedächtnis. Weil in diesen existenzverändernden Gesprächen viele Fehler passieren, sollen jetzt spezielle Ausbildungen die Kommunikation zwischen Ärzten und Patienten verbessern.