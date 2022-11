Glaubt man den globalen Studien renommierter Universitäten, so hat sich die Zahl der Demenzkranken von 20,2 Millionen Menschen im Jahr 1990 auf aktuell 43,8 Millionen erhöht. „Geht diese Entwicklung so weiter wie in den vergangenen Jahrzehnten, so könnte die 100-Millionen-Marke an Demenzfällen bereits 2050 erreicht sein“, sagt Markus Humer, Sportwissenschafter und Physiotherapeut am Institut für Physikalische Medizin am Neuromed Campus Linz.