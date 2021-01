Der Bart muss ab

"FFP2-Masken können nur dann den vollen Schutz entwickeln, wenn sie eng anliegen und dicht sitzen", sagt Rainer Gattringer, Leiter der Mikrobiologie am Klinikum Wels-Grieskirchen. "Das ist bei einem Bartträger nicht garantiert." Ab Montag müssen diese Masken österreichweit in allen Geschäften und in öffentlichen Verkehrsmitteln getragen werden.

Warum verringert der Bart den Schutz? "Wegen der Barthaare liegt die Maske nicht mehr dicht an der Haut und die Luft kann an der Maske vorbeiströmen", sagt sein Kollege Oberarzt Wolfgang Prammer. "Daher ist die sicherste Lösung, den Bart abzurasieren." Die Maske sei umso weniger wirksam, je dichter der Bart sei. Im Gegensatz zum Mund-Nasenschutz filtern FFP2-Masken mehr als 90 Prozent der Aerosole in der Atemluft.

Egal ob mit oder ohne Bart – diese Regeln gilt es generell bei FFP2-Masken einzuhalten: Mund und Nase müssen abgedeckt sein, der Bügel in der Mitte sollte am Nasenrücken anliegen. "Die Maske sollte während des Tragens nicht berührt werden", sagt Prammer. Feuchte Masken sind zu wechseln. (hes)

