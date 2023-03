"Depression ist weiblich"

Angststörungen, Depressionen, Essstörungen, affektive Störungen – all das ist vor allem weiblich. Dass Frauen häufiger an diesen psychischen Erkrankungen leiden, sei vor allem auf gesellschaftspolitische Verhältnisse zurückzuführen, erklärte Beate Wimmer-Puchinger, Präsidentin des Berufsverbands Österreichischer Psychologen, in einem Interview anlässlich des Internationalen Frauentags.

Seit langem vorherrschende äußere Umstände würden Frauen schwächen, so Wimmer-Puchinger. Nicht nur würden mehr Frauen in Armut leben, sie fühlen sich außerdem viel häufiger als Männer durch soziale Medien unter Druck gesetzt, einem körperlichen Ideal zu entsprechen. Es falle ihnen zudem schwerer, im Berufsleben aufzusteigen, weil sie durch die ungleiche Verteilung von Care-Arbeit und Kinderbetreuung häufig in Teilzeit arbeiten.

Mehrfachbelastungen während der Pandemie hätten sich in vermehrten depressiven Verstimmungen oder Burn-out ausgedrückt, noch immer würde es Frauen nachweislich schlechter gehen.

"Es beginnt in der Pubertät"

Dass Frauen mehr zu psychischen Erkrankungen neigen, beginne in der Pubertät ab einem Alter von elf Jahren. 27 Prozent der unter 20-Jährigen seien nicht mit sich zufrieden, sagte Wimmer-Puchinger. Frauen würden aufgrund ihrer Sozialisation – mit Mädchen gehe man vorsichtiger um und man traue ihnen weniger zu –, aber auch im Allgemeinen kritischer als Männer mit sich selbst ins Gericht gehen. Die Psychologin plädierte für Aufklärungskampagnen, die das Wissen über psychische Gesundheit und Erkrankungen vermitteln sollen. Ebenso könnten ein Ausbau der Kinderbetreuung, eine gerechtere Aufteilung der Betreuungspflichten und die Stärkung des Selbstwerts von Frauen ab dem Kindesalter die Situation verbessern.

