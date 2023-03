Am Institut eHealth der FH Joanneum wurden im Rahmen eines EU-Projektes ein Vorhersagemodell und eine App entwickelt, die das individuelle Demenzrisiko ermittelt und zur Lebensstiländerung motiviert. Seit Jahresbeginn wird das Modell in einer Pilotstudie getestet – auch an der Uniklinik für Neurologie der Medizinischen Universität Wien.