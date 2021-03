München, Berlin, Italien, Amerika: Esteban Grieb ist in den vergangenen Jahren viel herumgekommen. Das nächste Ziel wäre London: "Ich möchte diese Stadt unbedingt in der Vorweihnachtszeit erleben", sagt der Steyrer. Was ihn von der Planung abhält, ist Corona – und nicht etwa seine unheilbare Krankheit. Die Friedreich-Ataxie hat ihn vor 18 Jahren in den Rollstuhl gezwungen, was aber nicht heißt, dass er sich deswegen einschränken lassen will.