Der Innviertler Genetiker Josef Penninger, dessen Medikament gegen Covid-19 derzeit auch in Österreich getestet wird, ist vor einigen Tagen wieder nach Kanada zurückgekehrt. In Vancouver muss er zwei Wochen lang in streng kontrollierter Quarantäne bleiben. Im Interview mit den OÖNachrichten berichtet er über die bisherigen Erkenntnisse. Vor allem die fehlende deutliche Immunantwort von Erkrankten bereitet dem Forscher Sorgen.