Das Schlankheitsgeheimnis der 100-Jährigen

Von Jahr zu Jahr wird die Zahl der Menschen mit Übergewicht in der westlichen Welt größer. Die meisten Betroffenen fragen sich: Wie funktioniert es, abzunehmen und schlank zu bleiben? Solche Probleme kennen Menschen in den sogenannten Blue Zones, deren Bewohner besonders alt werden, nicht.

Zu diesen Regionen gehören unter anderem die griechische Insel Ikaria, die japanische Inselgruppe Okinawa und die Nicoya-Halbinsel (Costa Rica). Wissenschafter haben festgestellt, dass Einwohner dieser Gebiete nicht nur gemeinsam haben, dass sie ein hohes Alter erreichen, sondern dass sie auch durchwegs schlank sind.

Was dahintersteckt, ist mittlerweile gut erforscht. Sie haben einen ruhigen Alltag und einen spezifischen Ernährungsstil. "In jenen Regionen, wo besonders viele 100-Jährige wohnen, ernähren sich die Menschen so, wie es laut Wissenschaft unserer evolutionären Prägung nach ideal ist", sagt der deutsche Mediziner und Ernährungsexperte Matthias Riedl. In seinem Buch "Der ultimative Schlankheitscode" stellt er unter anderem die Prinzipien dieser Ernährung vor:

Die Basis der Ernährung von Blue-Zone-Bewohnern bildet Gemüse – oft aus eigenem Anbau.

Es kommen täglich Lebensmittel mit gesunden Fettsäuren auf den Tisch. So etwa Olivenöl, Nüsse oder Algen.

Fleisch und auch Fisch gibt es im Schnitt nur einmal wöchentlich. Viele Bewohner der Blue Zones essen aber auch vegetarisch oder vegan.

Stark verarbeitete Produkte und zuckerreiche Nahrung gibt es kaum.

Sich zu überessen gilt in den Blue Zones als unstatthaft. Die Menschen nehmen meist nur kleine Portionen zu sich.

Pflanzliche Proteine, etwa aus Tofu oder Hülsenfrüchten, stehen ebenfalls jeden Tag auf dem Speiseplan.

Alkohol wird nur selten getrunken – und wenn, dann in Form von Rotwein.

"In einer Hinsicht unterscheidet sich der kulinarische Alltag in den Blue Zones jedoch deutlich von dem, was ich meinen Patienten rate", sagt Riedl. Die Menschen würden viele Kohlenhydtrate in Form von Mais, Kartoffeln, Reis und Brot essen. Diese würden ihnen jedoch nicht schaden, da sie die Zuckerverbindungen durch viel alltägliche Bewegung verbrennen würden. (gul)

Weitere lang erprobte Erfolgsstrategien für eine schlanke Figur stellt Matthias Riedl im Buch "Der ultimative Schlankheitscode" vor. GU-Verlag, 24,95 Euro