Das richtige Schuhwerk für den Wanderausflug

Herbst ist Wanderzeit. "Um die passenden Schuhe dafür zu finden, braucht es vor allem Zeit. Wer im Geschäft eine Weile mit den Wanderschuhen herumläuft, sieht und spürt bereits, ob sie richtig sitzen", sagt Primar Vinzenz Auersperg, Leiter der Abteilung für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie am Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf Steyr. Wichtig ist, dass der Schuh am Mittelfuß gut sitzt und gleichzeitig den Zehen reichlich Spielraum gewährt. Weil Füße im Laufe des Tages leicht anschwellen, sollten Schuhe immer eher am Nachmittag gekauft werden.

Einen Allrounder für Stadt, Land und Berg gibt es nicht. Knöchelhohe Modelle bieten besonders im unwegsamen Gelände Halt.

Wer Vorverletzungen und chronische Probleme oder Fußfehlstellungen hat, sollte das beim Kauf genauso berücksichtigen wie eventuell benötigte orthopädische Einlagen. "Ganz wichtig ist es, die orthopädischen Maßeinlagen schon bei der Auswahl des Schuhwerks dabei zu haben", sagt Auersperg. Vor der ersten Wandertour gilt es, die Schuhe dann einzulaufen.

Geht es endlich los, sollten die Schuhe nur so fest geschnürt werden, dass der Fuß stabil darin steht. Ein allzu straffes Zuziehen der Bänder kann nämlich Schmerzen verursachen. "Sohlen- oder Ballenbrennen sind Zeichen einer Durchblutungsstörung durch zu fest geschnürte Schuhe", sagt der Experte.