Da ist die 13-Jährige, die sich jeden Morgen mit Kopfweh und Übelkeit in die Schule quält. Dort die junge Mutter, der die finanzielle Situation in der Coronakrise so über den Kopf wuchs, dass sie sich daheim mit ihrem zweijährigen Sohn isoliert hat. "Der Bub ist bis heute überfordert, wenn er mit mehreren Leuten gleichzeitig zusammenkommt", erzählt Andrea Boxhofer, Geschäftsführerin der Diakonie Spattstraße, bei einer Pressekonferenz mit der Telefonseelsorge und der Union Höherer Schulen.