Wie kann ich mein Gehirn fit halten, wenn ich den ganzen Tag zu Hause verbringe? Was macht mich jetzt glücklich? Was soll ich tun, wenn mich die schlimmen Nachrichten über das Virus depressiv stimmen? Manuela Macedonia, OÖN-Kolumnistin und Hirnforscherin an der Johannes Kepler Universität Linz, beantwortete gestern viele, viele Fragen von OÖN-Leserinnen und -Lesern und machte Mut: "Gemeinsam schaffen wird das!" Frau Professor, in den Medien wird derzeit sehr viel über die Einsamkeit