Das Immunsystem mit Pflanzen stärken

Insgesamt wurden bisher unvorstellbare 80.000 identifiziert und 10.000 davon nehmen wir regelmäßig mit unserer Nahrung auf, und zwar täglich ein bis zwei Gramm.

Es wird noch lange dauern, bis wir alle Wirkungen dieser naturgegebenen Schatztruhe aus dem Pflanzenreich durchblickt haben. Sekundär heißen sie deshalb, weil sie für das Pflanzenleben eigentlich primär gar nicht notwendig wären. Sie haben aber wichtige Aufgaben: Einerseits locken sie durch ihre einladende Farbgebung Insekten an, um durch Bestäubung ihre Ausbreitung zu fördern. Andererseits wehren sie sich vor Fressfeinden durch üblen Geruch. Am bekanntesten ist das Allicin, eine Stickstoff- und Schwefel-Verbindung in Knoblauch. Carotinoide bieten UV-Schutz, denn Pflanzen können ja nicht in den Schatten flüchten. Viele dieser Wirkungen können wir durch gesunde, pflanzlich dominierte Nahrung für uns nützen. Manche Substanzen davon haben es sogar schon bis zum Medikament geschafft, wie das Mevastatin – ein Cholesterinsenker, das aus einem Pilz stammt. Kurkuma, Ingwer, grüner Tee, Brokkoli, Spargel, um nur ein paar hervorzuheben, haben unbestritten auch nachgewiesene gesundheitsfördernde Wirkung. Essen Sie nach dem Regenbogen, haben Prof. Markus Metka und ich schon vor Jahren in unserem gemeinsamen Buch "Die Kosmetikrevolution" geschrieben und haben damit die Pflanzen gemeint, die durch Flavonoide und Carotinoide von gelb bis violett farbenfroh auf unseren Tellern landen sollen.

Wenn ich Ihnen auch durch diese Ernährung natürlich keinen Schutz vor Covid-19 versprechen kann, mit gesunder, pflanzlich orientierter Ernährung fördern Sie Ihr Immunsystem und damit Ihre Abwehrkraft und haben die besten Chancen, gesund zu bleiben.

Haben Sie Fragen? Schreiben Sie OÖN-Doktor Johannes Neuhofer (Dermatologe), der die Kolumne mit einem Ärzteteam betreut: Clemens Steinwender (Kardiologe), Reinhold Függer (Chirurg), Rainer Schöfl (Gastroenterologe), Josef Hochreiter (Orthopäde), Werner Schöny (Psychiater). E-Mail: doktor@nachrichten.at

