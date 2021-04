Pandemie, Klimaerwärmung, unsichere Zukunft … kein Wunder, dass viele Menschen nach dem vergangenen Jahr in eine Negativspirale gerutscht sind. "Sich Ängsten und Ohnmachtsgefühlen zu ergeben, ist aber keine gute Idee", sagt Katharina Schmid (51). Die Ärztin und Gründerin des Instituts für Lebensfreude und Gesundheit in der bayrischen Stadt Straubing beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit den Ursachen von Krankheiten und hat festgestellt, dass Gedanken in Kombination mit guten Emotionen und