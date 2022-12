Das Geheimnis glücklicher Paare

Einer Studie zufolge ist das: ausreichend Zeit gemeinsam zu verbringen, viel miteinander zu reden und den Wunsch des anderen nach Freiraum zu respektieren. Bei Paaren mit gemeinsamen Hobbys, die auch noch regelmäßig Urlaub zu zweit machen, sich gegenseitig den Rücken freihalten und kleine oder große Liebesbeweise in den Alltag einbauen, kann laut Umfrage der Online-Datingplattform Parship nicht mehr viel schiefgehen.

Paartherapie als Möglichkeit

Um Probleme in der Beziehung zu meistern, wäre die Mehrheit der Befragten sogar bereit, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Rund 80 Prozent würden dem Partner zuliebe eine Paartherapie in Anspruch nehmen. "In der ersten Verliebtheitsphase möchte man möglichst viel Zeit miteinander verbringen und stellt sich ganz auf sein Gegenüber ein. Mit zunehmender Beziehungsdauer geht es oft um Balance zwischen individuellen und gemeinsamen Bedürfnissen. Paare sollten sich über ihre Wünsche und Erwartungen austauschen und sich darum bemühen, Routinen und festgefahrene Muster immer wieder zu hinterfragen", so Psychologin Caroline Erb.

