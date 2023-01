Das ewige Leben: Zellkooperation verhindert Alterung

Dass der Stoffaustausch einen direkten Einfluss auf die Lebensdauer von Zellen hat, könnte für die Erforschung von Alterungsprozessen und altersbedingten Erkrankungen von Menschen eine wichtige Rolle spielen, teilte die Universität mit.

Die Studie ist im aktuellen Fachmagazin Cell erschienen (doi: 10.1016/j.cell/2022.12.007). "Die Stoffwechselprozesse, die innerhalb von Zellen ablaufen, sind hochkomplex", sagte Markus Ralser, Direktor des Instituts für Biochemie an der Charite. "Eine zentrale Rolle spielt dabei unter anderem der Stoffaustausch zwischen Zellen einer Zellgemeinschaft, denn er beeinflusst den internen Zellstoffwechsel maßgeblich mit."

Zellen stünden mit "Nachbarn" - zum Beispiel in Körpergeweben - in ständiger Wechselwirkung. Sie schleusen nicht benötigte Stoffe aus ihrem Zellinneren aus und nehmen Substanzen aus ihrer Umgebung auf. In der aktuellen Studie ging das Team um den Biochemiker der Frage nach, ob der Austausch von Stoffwechselprodukten (Metaboliten) einen Einfluss auf die Lebensdauer von Zellen hat.

Zellen lebten 25 Prozent länger

Für ihre Untersuchungen arbeiteten die Wissenschafter mit Hefezellen und führten Experimente zur Bestimmung der Lebensdauer durch. "Wir konnten zeigen, dass sich die Lebensspanne der Zellen um rund 25 Prozent verlängerte, wenn sie Metaboliten miteinander austauschen konnten", sagte Clara Correia-Melo vom Institut für Biochemie der Charite und Erstautorin der Studie. "Nun wollten wir natürlich wissen, welche Stoffe und Austauschprozesse hinter dieser lebensverlängernden Wirkung stehen."

Um das herauszufinden, nutzten die Wissenschafter ein spezielles, durch Massenspektrometrie gestütztes Untersuchungssystem, mit dem sich der Stoffaustausch zwischen den Zellen genau nachverfolgen ließ. Sie stellten fest, dass junge Zellen, die sich noch gut und oft teilten, Aminosäuren ausschieden, und dass diese von den älteren Zellen aufgenommen wurden. Dabei stellte sich heraus, dass speziell der Austausch der Aminosäure Methionin das Leben der beteiligten Zellen verlängert. Diese Aminosäure kommt in allen Organismen vor und spielt für die Proteinherstellung und auch in vielen zellulären Prozessen eine wichtige Rolle.

"Das Interessante ist, dass für die Lebensverlängerung der alten Zellen der Stoffwechsel der jungen Zellen verantwortlich war", erklärte Ralser. Einige junge Zellen gaben Methionin ab, das andere junge Zellen aufnahmen. Dadurch wurde deren Zellstoffwechsel so verändert, dass sie Stoffwechselprodukte ausschieden, von denen die Methionin produzierenden Zellen profitierten. Dabei handelt es sich etwa um Glycerol, das für den Aufbau von Zellmembranen benötigt wird und zellschützende Eigenschaften hat. "Geben langlebige, Methionin aufnehmende Zellen Glycerol ab, verlängern sie dadurch auch das Leben der Methionin produzierenden Zellen - eine Win-win-Situation", erklärte Clara Correia-Melo. "Und durch diesen kooperativen Stoffaustausch zwischen den Zellen verlängert sich die Lebensdauer der gesamten Zellgemeinschaft."

Mit ihrer Studie konnten die Forschenden anhand von Hefezellgemeinschaften erstmalig zeigen, dass der Stoffaustausch einen direkten Einfluss auf die Lebensdauer und den Alterungsprozess von Zellen hat. Sie vermuten, dass dies auch für andere Zelltypen, etwa menschliche Körperzellen, zutrifft und wollen dies in weiterführenden Studien prüfen.

"Um die Entstehung altersbedingter Erkrankungen wie etwa Diabetes, Krebs oder neurodegenerative Erkrankungen zu erforschen, müssen die komplexen Stoffwechselwege innerhalb, aber eben auch zwischen den Zellen besser verstanden werden", sagte Ralser. "Der Stoffaustausch zwischen Zellen ist ein bisher übersehener, aber ganz offensichtlich maßgeblicher Faktor für den zellulären Alterungsprozess." In weiteren Forschungsprojekten wollen die Berliner Wissenschafter die genauen Mechanismen der zellschützenden und lebensverlängernden Wirkung von Glycerol genauer untersuchen.

