Das erste Mal im Rollstuhl: „Einer der coolsten Tage meines Lebens“

Seine Eltern wollten es nicht akzeptieren: Nach einem Autounfall war ihr jüngerer Sohn Nico Langmann im Alter von zwei Jahren gelähmt. Was folgte, war eine mühselige Odyssee zu Ärzten und Therapeuten. Denn die Tirolerin und der Steirer hatten den Traum, dass ihr Sohn eines Tages wieder gehen kann. Heute sitzt der 25-Jährige im Rollstuhl und ist Profisportler. Dass seine Eltern – für sein Empfinden – zu verbissen an ihrer Hoffnung festhielten, hat der junge Wiener ihnen längst verziehen. Seine Geschichte erzählt er in seinem Buch „Wie man einen Traum aufgibt, um ein Leben zu gewinnen. Im OÖNachrichten-Interview spricht er über Hürden, Hilfsangebote und störendes Mitgefühl.

Welches Anliegen steckt hinter Ihrem Buch?

Es ist kein Ratgeber, sondern ich erzähle meine Lebensgeschichte. Ich will Menschen mit diesem Buch die Augen öffnen, für Leben mit Behinderung.

Wie geht es ihnen, wenn Sie an ihren Rollstuhl denken?

Meine Eltern hatten den Traum, dass ich einmal wieder gehen kann und wollten nicht, dass ich einen Rollstuhl verwende. Das fühlte sich so an: „So, wie Du bist, akzeptieren wir dich nicht.“ Als ich mit vier Jahren das erste Mal in einem Rollstuhl gesessen bin, war das einer der coolsten Tage in meinem Leben. Weil ich schnell von einem Ort zum anderen konnte. Heute bin ich da unemotional. Mein Sportrollstuhl ist ein Arbeitsgerät und es macht mir Spaß, mich mit ihm auf dem Platz zu bewegen.

Wie sind Sie zum Sport gekommen?

Mein jetziges Leben als Sportler hat mir mein Bruder ermöglicht. Wir wollten spielen. So sind wir um die Wette geschwommen, und mein Bruder durfte dabei eben die Beine nicht benützen. Oder wir sind am Boden im Kinderzimmer gelegen und haben Hand-Fußball gespielt. Heute versuche ich mit meiner Stiftung Kindern mit Behinderung den Zugang zu Sportgeräten zu ermöglichen. Durch Sport habe ich viele Menschen mit Behinderung kennengelernt, die ihr Leben meistern.

Sie sprechen in ihrem Buch von Hürden in der Gesellschaft. Welche kann man leicht wegräumen?

Es ist so langweilig über bauliche Maßnahmen zu reden. Aber da beginnt Inklusion. Vieles wäre einfach zu ändern – mit genügend Geld. Da geht es um öffentliche Verkehrsmittel genauso wie um die Bar um die Ecke, die nur über Stufen erreichbar ist, oder das Cafe mit dem WC im Keller. Mehr weh tun aber Ausgrenzung und Mitleid. Um das zu ändern, braucht man keinen Euro. Auch mehr Sichtbarkeit in der Gesellschaft wäre wichtig.

Warum wollen Sie kein Mitleid?

Damit vermittelt mir ein Mensch, der mich oft nicht einmal kennt, dass mein Leben weniger Wert ist, als seines. Und wenn Du oft genug gesagt bekommst, wie arm du bist, glaubst Du es auch.

Was würden Familien mit einem behinderten Kind brauchen?

Gebraucht würde ein Auffangnetz, denn oft kommen große finanzielle Belastungen auf die Familien zu. Positive Beispiele würden gegen die Hoffnungslosigkeit helfen, die nach einer Diagnose da ist. Allgemein wäre es sinnvoll, ein ehrliches Bild zu bekommen, wie Behinderung ist.

Wie stellen Sie sich Ihre Zukunft vor?

Als Rollstuhl-Tennisprofi bin ich nicht nur Sportler, sondern auch eine Person des öffentlichen Lebens und ein Meinungsbildner. Diese Chance möchte ich ergreifen, und ich mich mit meiner Foundation dafür einsetzen, dass Kinder mit Behinderung Zugang zu Sport bekommen sollen.

Buchtipp: Nico Langman:

Wie man einen Traum aufgibt, um ein Leben zu gewinnen, Brandstätter Verlag, 19,99 Euro

