Das "beste Alter" für HPV-Impfung gegen Krebs

Der teure Impfstoff ist in Österreich seit Februar vom neunten bis vollendeten 21. Lebensjahr gratis erhältlich. "Knapp 80.000 Impfdosen wurden in diesem Zeitraum verabreicht" – fast doppelt so viel wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres, berichtete Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne). Bei den Zahlen bestünde aber noch Luft nach oben, sagte Mediziner Paul Sevelda, Präsident der Österreichischen Krebshilfe.

Die Impfung ist bis 21 gratis

Etwa 80 Prozent aller Männer und Frauen infizieren sich im Lauf ihres Lebens durch Hautkontakt mit HPV. Die Infektion selbst verläuft unbemerkt, kann jedoch Gebärmutterhalskrebs und andere Krebsarten wie Anal- und Peniskrebs oder Mund-Rachen-Krebs auslösen. Über diese potenziell tödlichen Tumore hinaus verursachen bestimmte HPV-Typen auch lästige Genitalwarzen. Diese Krankheiten könne die HPV-Impfung zu 95 Prozent verhindern, erklärte Experte Sevelda.

Mit der neuen Kampagne wird in den nächsten Wochen eine Million Euro in Information und Aufklärung investiert. Sie zielt laut Rauch auch auf Erziehungsberechtigte ab. Damit solle verhindert werden, dass den Kindern die Impfung aus Angst oder Unwissenheit vorenthalten werde.

