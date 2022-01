Darmkrebs: Vorsorge sank um 15 Prozent

Laut Statistik Austria erkrankten 2018 4563 Menschen, 2569 Männer und 1994 Frauen. In der Coronakrise sank die ohnehin nicht sehr hohe Zahl der Vorsorge-Koloskopien drastisch. 2020 verzeichnete man eine Reduktion um 14,82 Prozent.

Experten prognostizierten gestern eine signifikante Zunahme dieser Krebserkrankung und forderten Maßnahmen. Grundsätzlich sollte jeder ab dem 50. Geburtstag zur Darmkrebsvorsorge gehen, bei Darmkrebs in der Familie zehn Jahre vor dem Alter, in dem der Angehörige erkrankt ist. Wenn bei der Vorsorgeuntersuchung alles in Ordnung war, sollte der Betroffene nach maximal zehn Jahren erneut eine Koloskopie erfolgen, bei gefundenen Polypen nach vier bis sieben Jahren.