Darmkrebs: Neue Vorsorge in Planung

Etwa 5000 Menschen in Österreich erkranken jährlich an Darmkrebs, und mehr als die Hälfte davon stirbt an den Folgen dieser dritthäufigsten Krebserkrankung. "Darmkrebs ist aber eine Tumorform, bei der durch rechtzeitige Vorsorge das Auftreten von Tumorvorstufen erkannt und durch ihre Entfernung mittels der Darmspiegelung – auch Koloskopie genannt – Darmkrebs verhindert werden kann", sagt Bonni Syeda, Internistin und Obfrau der Sektion Fachärzte der Wiener Ärztekammer.

Derzeit nehmen österreichweit nur etwa 15 bis 20 Prozent der Menschen eine Vorsorgekoloskopie in Anspruch. Durch das geplante strukturierte Darmkrebs-Screening-Programm mit postalischen Einladungen – wie beim Brustkrebs-Screening – könne diese Zahl hoffentlich gesteigert und die hohe Sterberate gesenkt werden.

Im Darmkrebs-Screening-Programm ist die Wahlfreiheit zwischen einer Vorsorgekoloskopie und einem Stuhl-Schnelltest (FIT) durch den medizinischen Laien vorgesehen. "Wir sehen das kritisch, weil diese Schnelltests erst anschlagen, wenn ein Darmpolyp – eine Krebsvorstufe – in der Größe weit fortgeschritten und bereits Blut im Stuhl vorhanden ist", so Syeda.

