Darmkrebs: Das Risiko steigt mit 45 rapide

Jährlich erhalten 4.600 Menschen die Diagnose Darmkrebs, etwa 2000 Menschen sterben daran. Viele dieser Todesfälle könnten durch Vorsorgeuntersuchungen wie der Darmspiegelung vermieden werden, mahnen Experten, wie Claudia Westreicher, Vizepräsidentin der Ärztekammer für Oberösterreich (ÄKOÖ) und Allgemeinmedizinerin.



In der bisher weltweit umfassendsten Studie zum idealen Intervall solcher Untersuchungen – normalerweise alle zehn Jahre – haben deutsche Mediziner jetzt gezeigt, dass speziell bei Frauen vor dem 60. Lebensjahr eine Wiederholung auch erst nach einem längeren Zeitraum sicher wäre. „Das empfohlene Untersuchungsintervall könnte jedenfalls an das persönliche Risiko angepasst werden“ sagt Studienautor Thomas Heisser, Epidemiologie am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg.



Polypen als „Vorboten“



Fakt ist allerdings: Ab 45 steigt die Wahrscheinlichkeit zu erkranken rapide an, wie es in einer Aussendung der Ärztekammer heißt. Die Krebshilfe empfiehlt die erste Früherkennungskoloskopie deshalb ab dem 45. Lebensjahr. „Etwa 25 Prozent der Menschen ab dem Alter von 50 Jahren haben Darmpolypen. 40 Prozent werden bösartig oder sind zum Zeitpunkt der Entdeckung bereits bösartig, also Karzinome“, erklärt der Wiener Chirurg und Koloskopie-Spezialist Friedrich Weiser.

Ein Kolonkarzinom (ein Krebs des Dickdarms oder des Mastdarms) entwickelt sich recht langsam und baut sich zumeist in vielen Jahren auf, sagt Claudia Westreicher. „Das Hinterhältige ist, dass man die Erkrankung anfangs nicht mitbekommt, weil sie symptomlos abläuft.“



Wenn man den Darmkrebs aber entdeckt, ist er meist bereits weit fortgeschritten. „Das kann man vermeiden. Immerhin entstehen in 90 Prozent der Fälle Darmpolypen die der Krebserkrankung vorausgehen. Diese lassen sich einer Vorsorge-untersunchung finden und entfernen. „Zu einem sehr hohen Prozentsatz ist Darmkrebs heilbar, wenn er rechtzeitig erkannt wird“, sagt Claudia Westreicher.

Da das Vorsorge-Angebot viel zu selten angenommen wird – in Österreich gibt es anders als in Deutschland noch kein organisiertes Darmkrebs-Früherkennungsprogramm – verstirbt fast jeder zweite Patient an Darmkrebs. „Suchen Sie daher Ihren Hausarzt auf und melden Sie sich zur Vorsorgeuntersuchung an – womöglich noch im März, der ganz der Darm-Vorsorge gewidmet ist.“

Autorin Valerie Hader Valerie Hader